Назвавшегося арендатором мужчину подозревают в ограблении женщины в Алматы

В Медеуском районе Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, криминальное деяние произошло в подъезде многоквартирного дома.

"Мужчина, обманным путем выдавая себя за заинтересованного арендатора, встретился с так называемым риелтором. Он дождался момента, когда они остались одни, и, угрожая физической расправой, отобрал у нее мобильный телефон. После этого подозреваемый поймал попутку и скрылся с места преступления.

Однако на свободе он оставался недолго. Злоумышленник был быстро установлен, вычислен и задержан. В настоящее время он находится под стражей", - сообщил начальник отдела полиции УП Медеуского района Елдос Бакбергенов.

В соответствии со статьей 201 УПК РК другая информация в интересах следствия не подлежит распространению.

Напомним, ранее стражи порядка южной столицы сообщили о задержании опытных воров-карманников. Подозреваемые ранее были судимы.

До этого в Алматы задержали двоих мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя города. По версии следствия, двое подозреваемых в подъезде одного из домов поджидали местного жителя и, угрожая физической расправой, отобрали у него мобильный телефон.

Мы также писали о задержанных мужчинах, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты.