Житель ЗКО с долгом объяснил прокурору, почему не устроился на работу

Житель ЗКО, имеющий задолженность по алиментам, отказался от предложенной работы. Позже должнику помогли трудоустроиться в его селе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района Байтерек Западно-Казахстанской области проводит целенаправленную работу по взысканию долгов и привлечению должников, умышленно избегающих уплаты алиментов, к предусмотренной законом ответственности.

По району Байтерек в 2025 году специализированный суд по делам несовершеннолетних ЗКО уже вынес три приговора по ст.139 УК (Неисполнение обязанностей по выплате средств на содержание детей).

"Помимо применения карательных мер, также принимаются меры по содействию в трудоустройстве граждан, чтобы помочь им найти стабильную работу и улучшить их социально-экономическое положение", - отметили в прокуратуре ЗКО.

Так, 13 февраля прокурор района провел личный прием, где у гражданина, состоящего на учете службы пробации и имеющего задолженность по алиментам, выяснили причины отказа от работы, предложенной карьерным центром.

"В ходе беседы выяснилось, что отказ был связан с удаленностью работы и нестабильностью условий. При координации прокуратуры должник был устроен на постоянную работу в своем селе", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области 10 алиментщиков под угрозой уголовного наказания быстро нашли деньги и закрыли долги перед своими детьми. Так, житель Актобе задолжал своим детям 2,5 миллиона тенге и два года не хотел платить. Но он отдал большую часть долга, когда его осудили.

А житель Кызылординской области в суде согласился выплачивать алименты на содержание супруги до достижения их ребенком 3-летнего возраста. Женщина просила ежемесячно на свое содержание сумму в размере 10 МРП (39 320 тенге).