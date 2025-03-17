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Казахстанец задолжал 12,5 млн тенге и скрывался 6 лет

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Мужчина скрывается
Мужчина. Иллюстративное фото: iiievgeniy / Getty Images

Житель Павлодарской области задолжал свыше 12,5 млн тенге своим детям и скрывался в течение 6 лет. После встречи с полицейскими он обязался уплатить долг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ДП Павлодарской области уделяют особое внимание работе по установлению неплательщиков алиментов.

К примеру, в полицию обратилась горожанка о том, что уже 4 года бывший супруг не выплачивает алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Сумма долга составила свыше 6,5 млн тенге.

"В другом случае житель Баянаульского района скрывался от детей в течение 6 лет, и за этот период задолжал на содержание своих детей свыше 12,5 млн тенге. Полицией нерадивые отцы установлены, мужчины обязались уплатить задолженность", - рассказали в ведомстве.

В департаменте полиции напомнили, что родители обязаны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. На эту обязанность не влияют отношения между родителями, наличие или отсутствие регистрации брака.

Для привлечения к ответственности за неуплату алиментов полицейские проводят комплекс мероприятий. После поступления заявления от взыскателя регистрируется факт правонарушения и запрашиваются документы, включая решение суда и информацию о задолженности. Должник вызывается для дачи объяснений, а в случае уклонения от явки организуется его розыск.

Ранее стало известно, что житель ЗКО, имеющий задолженность по алиментам, отказался от предложенной работы. Свое решение он объяснил прокурору удаленностью работы и нестабильностью условий. Позже должнику помогли трудоустроиться в его селе.

А в Актюбинской области 10 алиментщиков под угрозой уголовного наказания быстро нашли деньги и закрыли долги перед своими детьми. Так, житель Актобе задолжал своим детям 2,5 миллиона тенге и два года не хотел платить. Но он отдал большую часть долга, когда его осудили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228693-kazahstanec-zadolzhal-12-5-mln-tenge-i-skryvalsya-6-let/