Как подростки становятся жертвами сексуальных преступлений, рассказали в МВД

В МВД сегодня на брифинге рассказали, как подростки в Казахстане могут стать жертвами преступлений против половой неприкосновенности, передает корреспондент NUR.KZ.

Начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов заявил, что за последние 10 лет число правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сократилось почти в три раза.

"Однако такие преступления всегда вызывают особую тревогу. Необходимо отметить, что почти треть из них составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенка в социальных сетях", – отметил спикер.

По его словам, зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм.

"Согласно материалам уголовных дел, подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через соцсети и мессенджеры. Подростки знакомятся в интернете с сомнительными личностями, снимают квартиры и отмечают различные события, в большинстве случаев без контроля со стороны родителей, употребляют спиртные напитки либо наркотические вещества, и в результате становятся жертвами преступлений", – отметил Оспанов.

В МВД сообщили, что стражи порядка принимают меры по выявлению в интернете противоправных ресурсов, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей. Только за прошлый год выявлены свыше 20 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. – распространяющих порнографию.

"Участковые инспектора полиции ориентированы на выявление съемных квартир, которые несовершеннолетние снимают для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков. С арендодателями проводятся разъяснительные беседы по недопущению таких фактов, организовано взаимодействие с субъектами бизнеса с акцентом на оказание содействия для обеспечения безопасности детей", – резюмировал спикер.

Отметим, в сентябре прошлого года Генпрокуратура сообщила о проверке казахстанских семей в двух регионах, в которых дети проживают с отчимами.

Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева заявила об ужесточении ответственности за насилие над детьми. Перед этим такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании народу.

Между тем депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что в Казахстане ежедневно регистрируется не менее шести преступлений против детей. Он выразил мнение, что применение наказания в виде ограничения свободы при таких преступлениях неэффективно.

Недавно в мажилисе приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в нашей стране. Так, среди прочего, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов.