Мужчины подрались в здании акимата в ЗКО

В ЗКО двое мужчин устроили драку в здании акимата Сырымского района. Один из участников потасовки находится в реанимации в тяжелом состоянии, его экстренно прооперировали, передает "Мой город".

В мессенджере WhatsApp распространилась информация о том, что якобы в здании акимата между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Оказалось, что инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района.

Так, согласно данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания.

"Все участники и свидетели происшествия установлены и допрошены. Расследование уголовного дела находится на контроле", - сообщили в полиции.

При этом на вопрос, произошел ли инцидент в здании акимата, в полиции отвечать не стали.

Между тем в управлении здравоохранения пояснили, что пострадавшего в больницу доставили полицейские. В районной больнице его экстренно прооперировали. За ним выезжала санавиация.

В тяжелом состоянии мужчину транспортировали в городскую многопрофильную больницу. В данный момент пострадавший находится в реанимации.

Являются ли участники драки государственными служащими, выяснить не удалось. Департамент агентства по делам госслужбы по ЗКО оказался не в курсе ситуации, в акимате области пообещали позже уточнить этот вопрос. С районным акиматом связаться не удалось.

В январе этого года в развлекательном заведении Атырау произошел конфликт между госслужащими - сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов по Атырауской области.

В результате драки заместитель руководителя ДГД Алиби Бакытжанов попал в больницу в бессознательном состоянии.

Позже в АФМ выпустили заявление, в котором опровергли участие сотрудников ДЭР по Атырауской области в инциденте с заместителем главы ДГД в Атырау.

Как рассказал прокурор города Атырау, в качестве подозреваемого был задержан 35-летний мужчина.