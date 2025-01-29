"Впал в кому": появилась информация о драке между сотрудниками прокуратуры и ДГД в Атырау

В Сети появилась информация о драке сотрудников прокуратуры и департамента госдоходов в Атырау. Инцидент прокомментировали в Главной транспортной прокуратуре и департаменте полиции, передает NUR.KZ.

В одном из Telegram-каналов распространилась информация о том, что 28 января в одном из заведений Атырау произошел пьяный конфликт между госслужащими - сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов по Атырауской области.

"Около полуночи пьяная словесная перепалка переросла в драку. В ходе драки заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу, где врачи оценивают его состояние как тяжелое - мужчина впал в кому", - говорится в посте.

Инцидент прокомментировали в Главной транспортной прокуратуре.

"Департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений. В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Департамент полиции Атырауской области подтвердил факт драки.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст.106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится комплекс следственных действий. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в Акмолинской области в акимате района после словесного конфликта произошла драка между заместителем акима района и руководителем аппарата. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью, а в суде не признали своей вины.