В АФМ опровергли участие своих сотрудников в инциденте с замглавы ДГД, впавшим в кому в Атырау
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В АФМ сегодня выпустили заявление, в котором опровергли участие своих сотрудников в инциденте с заместителем главы ДГД в Атырау, который впал в кому, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Распространяемая информация об инциденте, связанном с заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области, не соответствует действительности. Ни одного сотрудника ДЭР по Атырауской области не было на месте инцидента. Сотрудники АФМ никакого отношения к данному случаю не имеют", - говорится в Телеграм-канале АФМ.
В Агентстве по финансовому мониторингу призывали доверять только официальным источникам информации.
Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что 28 января в одном из заведений Атырау произошел конфликт между госслужащими - сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов по Атырауской области. В результате один из участников драки получил телесные повреждения. Отмечалось, что он впал в кому.
В Департаменте полиции Атырауской области заявили, что зарегистрировано уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.
Позже в социальных сетях распространилась информация о смерти заместителя руководителя областного департамента государственных доходов, пострадавшего в драке. В управлении здравоохранения эту информацию опровергли, назвав ее ложной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217176-v-afm-oprovergli-uchastie-svoih-sotrudnikov-v-incidente-s-zamglavy-dgd-v-atyrau-vpavshim-v-komu/