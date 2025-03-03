Избиение заместителя главы ДГД в Атырау: что известно о расследовании

После конфликта в Атырау под стражей находится один подозреваемый, а пострадавшего в результате потасовки заместителя руководителя ДГД уже выписали из больницы, передает "Ак Жайык".

В результате драки в элитном заведении в Атырау заместитель руководителя ДГД Алиби Бакытжанов получил серьезные травмы и был госпитализирован в областную больницу в бессознательном состоянии.

Согласно информации, полученной от областной больницы, Алиби Бакытжанов завершил курс лечения и был выписан.

Пресс-секретарь Департамента полиции Атырауской области Мейрим Ердаулет сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следственные действия продолжаются, а подробности в интересах следствия не разглашаются.

Прокурор города Атырау Руслан Айтимов предоставил более детальную информацию. По его словам, сообщение о доставке Алиби Бакытжанова в больницу поступило в полицию 29 января в 01.37.

Первоначально дело расследовалось по ч.1 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), но позже его переквалифицировали на более тяжкую статью 106 УК РК.

В тот же день в качестве подозреваемого был задержан 35-летний мужчина. В отношении него судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Хотя задержание одного подозреваемого подтверждено, нет официальных комментариев о возможной причастности к делу сотрудника транспортной прокуратуры. Следствие не уточняет, кто именно нанес пострадавшему тяжелые травмы, а также были ли задержаны другие лица, участвовавшие в конфликте.

Напомним, 28 января в развлекательном заведении Атырау произошел конфликт между, как сообщалось ранее, госслужащими - сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов по Атырауской области. В результате драки заместитель руководителя ДГД Алиби Бакытжанов попал в больницу.

Позже в АФМ выпустили заявление, в котором опровергли участие сотрудников ДЭР по Атырауской области в инциденте с заместителем главы ДГД в Атырау.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.