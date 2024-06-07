"Дави его": школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. Их родителей наказали

Родителей подростков, разъезжавших за рулем авто в Алматы, привлекли к ответственности. Ранее видеоролик со школьниками появился в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница dorpat_kz.

На кадрах видео, снятого в автомобиле, видно, что за рулем машины Mercedes сидит несовершеннолетний. Подросток, сидящий на пассажирском кресле и снимающий все на видео, матерится, смеется и предлагает "давить" едущего им навстречу велосипедиста.

Автор поста пишет, что "водителю" Mercedes 16 лет, он учится в 10 классе и нередко разъезжает на машине. Его мама, как пишет автор поста, в курсе происходящего.

"Данные видео распространил в соцсети пассажир, который комментирует видео, матерится и хочет задавить человека. Судя по видео, он также ездит на Kia Rio и BMW по нашему городу без прав, но свое лицо не сливает, а сливает только своих друзей", - говорится в подписи к посту.

По словам автора публикации, всего за рулем машины по очереди ездили трое школьников.

"Сколько должно погибнуть невинных детей, чтоб родители подростков начали исполнять свои обязанности по воспитанию своих сыночков?" - говорится в посте.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что родителей юных водителей привлекли к ответственности.

По факту управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, собран материал административного производства по статье 612 КоАП РК.

"За неисполнение обязанностей по воспитанию детей к ответственности привлечены родители подростков", - добавили в ДП.

Полицейские также напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД.

"Очень важно, чтобы родители контролировали досуг своих детей и не допускали совершение ими каких-либо противоправных действий", - заключили в полиции.

Отметим, что, согласно статье 612 КоАП РК, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге).

А согласно части 1 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Согласно части 2 той же статьи, неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершенное повторно после наложения административного взыскания, влечет:

штраф 15 МРП (55,3 тыс. тенге);

либо административный арест до 5 суток.

Если эти деяния повлекли употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, то для родителей, опекунов, воспитателей и педагогов предусмотрен штраф в 20 МРП (74 тыс. тенге) или административный арест на срок до 10 суток.