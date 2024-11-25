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Эзотерика

11-летний ребенок на угнанном авто съехал в кювет в Карагандинской области

Опубликовано:

Көлік рулі
Руль автомобиля. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области подросток на угнанном автомобиле совершил ДТП и покинул место происшествия. Родители были привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Карагандинской области полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, совершившего ДТП на угнанном автомобиле.

Инцидент произошел в городе Абай. По предварительным данным, 11-летний мальчик решил воспользоваться машиной, принадлежащей 32-летнему местному жителю. Подросток сел за руль, но, следуя по трассе, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

После происшествия несовершеннолетний покинул место ДТП. Полицейские оперативно установили его личность и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей к административной ответственности за проступки сына. Судом был наложен штраф в размере 73 840 тенге.

Ранее сообщалось, что в Актобе легковой автомобиль врезался в электрический столб на одной из улиц. За рулем находился 10-летний ребенок, который угнал машину. С ним был его сверстник.

Также стало известно, что школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. Соответствующие кадры появились в Сети. В департаменте полиции сообщили, что родителей юных водителей привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192108-11-letniy-rebenok-na-ugnannom-avto-sehal-v-kyuvet-v-karagandinskoy-oblasti/

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