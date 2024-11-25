11-летний ребенок на угнанном авто съехал в кювет в Карагандинской области

В Карагандинской области подросток на угнанном автомобиле совершил ДТП и покинул место происшествия. Родители были привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Карагандинской области полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, совершившего ДТП на угнанном автомобиле.

Инцидент произошел в городе Абай. По предварительным данным, 11-летний мальчик решил воспользоваться машиной, принадлежащей 32-летнему местному жителю. Подросток сел за руль, но, следуя по трассе, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

После происшествия несовершеннолетний покинул место ДТП. Полицейские оперативно установили его личность и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей к административной ответственности за проступки сына. Судом был наложен штраф в размере 73 840 тенге.

Ранее сообщалось, что в Актобе легковой автомобиль врезался в электрический столб на одной из улиц. За рулем находился 10-летний ребенок, который угнал машину. С ним был его сверстник.

Также стало известно, что школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. Соответствующие кадры появились в Сети. В департаменте полиции сообщили, что родителей юных водителей привлекли к ответственности.