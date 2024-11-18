Искры летели: дети на машине врезались в столб в Актобе (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором в Актобе легковой автомобиль врезается в электрический столб на одной из улиц, от проводов летят искры. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, как к месту аварии подъехали полицейские машины. Выяснилось, что за рулем находился 10-летний ребенок, который угнал машину и въехал в столб. С ним был его сверстник.

В ДП Актюбинской области сообщили, что дети были установлены и доставлены в отдел полиции, после чего переданы родителям.

"Установлены. Доставлены в отдел полиции. Переданы родителям", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. Соответствующие кадры появились в Сети. В департаменте полиции сообщили, что родителей юных водителей привлекли к ответственности.

Добавим, согласно части 1 статьи 127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Если эти деяния повлекли употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, то для родителей, опекунов, воспитателей и педагогов предусмотрен штраф в 20 МРП (74 тыс. тенге) или административный арест на срок до 10 суток.