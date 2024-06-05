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"Любители легкой наживы": предполагаемых щипачей показала полиция Алматы

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Замазанные фото подозреваемых
Подозреваемые. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержали мужчин, которых подозревают в систематической краже гаджетов в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации сайта Polisia.kz, в Алматы задержали нескольких мужчин, которых подозревают в систематических кражах, в основном - в общественном транспорте.

"Самому старшему любителю легкой наживы 42 года, самому младшему - 32 года. Они не успели сбыть краденые гаджеты, что были похищены у пассажиров автобусов. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные признались в содеянном. Их личности проверяются на причастность к возможным аналогичным преступлениям", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Отметим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство,

- наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112786-lyubiteli-legkoy-nazhivy-policiya-almaty-pokazala-grazhdan-podozrevaemyh-v-krazhah/

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