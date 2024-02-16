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Предполагаемых карманников-рецидивистов задержали в Алматы

Опубликовано:

Подозреваемые
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в карманных кражах в автобусах и на остановках города, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ДП Алматы Куатбек Науатов, одной из подозреваемых оказалась 39-летняя женщина, которая, по версии следствия, совершала преступления в паре со своим знакомым 1960 года рождения.

"Дуэт" был задержан в Алатауском районе сразу после совершения ими кражи смартфона. Другие фигуранты тоже были задержаны с поличным. Причем во всех эпизодах предметом посягательства стали чужие мобильные устройства", – рассказал Науатов.

Подозреваемые
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Он добавил, что задержанные в прошлом уже имели судимости за совершение аналогичных преступлений. Их взяли под стражу.

В полиции отметили, что в 2023 году стражи порядка задержали по подозрению в совершении краж чужого имущества 3079 человек, пресекли преступную деятельность предполагаемых 119 групп.

Напомним, полицейские в Караганде, несмотря на отсутствие зацепок, смогли вычислить подозреваемого в краже из авто. Сообщается, что вор предпринял все меры предосторожности.

Также жителя Павлодара подозревают в том, что, имея комплект ключей, он проник в квартиру женщины и оставил ее без шубы, золотых серег и виски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061422-predpolagaemyh-karmannikov-retsidivistov-zaderzhali-v-almaty/

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