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"Орудовали исключительно в общественном транспорте": о задержании карманников в Алматы рассказали в полиции

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Мужчина ворует телефон
Карманная кража. Иллюстративное фото: Getty Images/Hispanolistic

В Алматы задержали троих подозреваемых в совершении карманных краж в общественном транспорте. Ведутся следственные действия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы задержана группа казахстанцев, которых подозревают в совершении карманных краж - исключительно в общественном транспорте.

В состав "криминального трио" входила и миловидная женщина, которая вряд ли вызывала подозрений у окружающих, отмечают правоохранители.

"У этой троицы есть одна общая примечательная черта: все они ранее судимы за имущественные преступления. Злоумышленники задержаны и арестованы. Женщина 45 лет, ее "коллегам" — 25 и 36 лет. На данный момент досудебного расследования фигуранты причастны к четырем кражам мобильных телефонов в общественном транспорте. Вещественные доказательства изъяты, и проводятся следственные действия", — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Напомним, ранее в ноябре момент кражи сотового телефона у жительницы Алматы зафиксировали камеры наблюдения. Один из злоумышленников незаметно похитил из кармана куртки девушки сотовый телефон. Второй соучастник преступления, тем временем, "страховал" своего "коллегу". Оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.

Ранее мы писали, что в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов из грузовика и офиса.

В сентябре этого года сообщалось, что у жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194337-orudovali-isklyuchitelno-v-obshchestvennom-transporte-o-zaderzhanii-karmannikov-v-almaty-rasskazali-v-policii/

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