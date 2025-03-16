Казахстанка "заработала" на сахаре около 40 млн тенге

В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о мошенничестве в отношении женщины, "заработавшей" на объявлении о продаже сахара по низкой цене почти 40 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой по п.1, 3, 4 ч.3 ст.190 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц, неоднократно).

По материалам дела, в октябре 2023 года у женщины возник умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Она в WhatsАpp написала сообщение о продаже сахара по низкой цене. Увидев рекламу, жители Усть-Каменогорска стали массово заказывать сахар.

В период с ноября 2023 года по август 2024 года 25 жителей региона перечислили ей 39 993 150 тенге.

В суде отметили, что совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких. Санкция части 3 статьи 190 УК предусматривает ответственность в виде ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Женщина ранее не судима, по делу были поданы исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, прокурором не представлены.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Исковые заявления о взыскании материального ущерба судом удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в октябре прошлого года в ДП ВКО сообщили, что в Усть-Каменогорске была задержана 31-летняя подозреваемая в мошенничестве.

С заявлениями в полицию на тот момент обратились 19 жителей области. Общий ущерб составил порядка 30 млн тенге. Потерпевшие утверждали, что девушка обещала им доставить сахар, однако, получив деньги, пропала.

Ажиотажный спрос на сахар возник в Казахстане в марте 2022 года. Это произошло после того, как в Минторговли заявили, что "запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед".