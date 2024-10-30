Жители ВКО заплатили за сахар 30 млн тенге и остались ни с чем

Жители ВКО отдали около 30 млн тенге за сахар, но товар не получили и обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Усть-Каменогорске стражи порядка задержали 31-летнюю подозреваемую в мошенничестве.

С заявлениями в полицию обратились уже 19 жителей области. Общий ущерб составляет порядка 30 млн тенге.

"Они утверждают, что девушка обещала им доставить сахар, однако, получив деньги, пропала", - пояснили в ДП ВКО.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Устанавливается возможная причастность подозреваемой к аналогичным ранее нераскрытым преступлениям.

Суд применил к девушке меру процессуального принуждения в виде домашнего ареста.

"Если вы или ваши близкие пострадали от подобных преступных действий, просим незамедлительно обратиться на канал "102", - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что производство сахара в Казахстане упало до многолетнего минимума, тогда как цены на него росли несколько месяцев подряд. Стоит отметить, что текущие цены все еще на несколько процентов ниже тех, что фиксировались год назад.

Казахстан ввел временный запрет на экспорт сахара в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭ, до конца лета для достаточного обеспечения внутреннего рынка этим продуктом.