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Казахстанка купила кухонную мебель за 1,3 млн тенге, а потом вернула свои деньги

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Кухонная мебель
Кухня. Иллюстративное фото: Deekens / Getty Images

Жительница Костанайской области заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но оказалась ей недовольна и обратилась с иском к предпринимателю, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, между индивидуальным предпринимателем и казахстанкой был заключен договор на изготовление корпусной мебели на сумму 1,3 млн тенге.

По условиям договора предприниматель обязался разработать дизайн-проект, изготовить, доставить и установить корпусную мебель для кухни за установленную сумму. В январе 2024 года произведена доставка и установка мебели.

"Однако изготовленное изделие не соответствовало дизайн-проекту. Вместе с тем при эксплуатации выявлены недостатки качества сборки, качества материалов и фурнитуры", - уточнили в суде.

Женщина обратилась в Костанайский городской суд с иском к ИП о защите прав потребителя с требованием расторгнуть договор на изготовление мебели и взыскать уплаченную по договору сумму.

По условиям договора, изготовление и установка кухонного гарнитура выполняется исполнителем в срок и подтверждается подписанием акта приема-передачи. Но предусмотренный договором акт приема-передачи мебели сторонами не подписывался.

"Таким образом, суд полагает, что передача результатов работы заказчику в порядке и сроки, уставленные договором, не произведена. Данное обстоятельство суд оценивает как нарушение срока выполнения работ", - пояснили в суде.

Согласно договору, все обнаруженные заказчицей недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежали устранению в течение 20 дней с момента письменного уведомления, однако они в установленный договором срок не были устранены.

На основании изложенного суд решил расторгнуть договор на изготовление корпусной мебели, заключенный между сторонами, и взыскать с ИП в пользу казахстанки уплаченную по договору денежную сумму, неустойку и компенсацию морального вреда.

Ранее житель ЗКО обратился в суд, потому что остался недоволен качеством изготовленной для него кухонной мебели. Устным договором была определена общая стоимость в размере 520 тыс. тенге, которые казахстанец оплатил, а потом смог вернуть по решению суда.

А в Павлодаре к судебному разбирательству привел спор между заказчиком и поставщиком из-за цвета шкафов для одежды. В апелляционной инстанции КГУ обязали принять изготовленный и поставленный товар по договору государственных закупок, так как вины поставщика в поставке данного цвета товара не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214158-kazahstanka-kupila-kuhonnuyu-mebel-za-1-3-mln-tenge-a-potom-vernula-svoi-dengi/

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