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Алматинцы "штурмовали" офис фирмы по производству мебели (видео)

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Собравшиеся горожане
Собравшиеся горожане. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители Алматы обвинили фирму по производству мебели в мошенничестве. Люди уверяют, что заплатили компании сотни тысяч тенге, но мебель так и не получили, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, отчаявшиеся алматинцы уже несколько месяцев дежурят у офиса фирмы по производству мебели в надежде встретиться с директором. Их интересует лишь один вопрос: где деньги?

Люди рассказывают, что каждый из них отдал до 4 миллионов тенге за кухонные гарнитуры, шкафы и кровати. Мебель обещали изготовить на заказ. Но до сих пор клиенты так ничего и не получили.

"Кухонный гарнитур на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге, она мне удаленно оплату прислала. Я оплатила полностью все. После этого она начала мне грубить, не отвечать на вопросы. Он "завтраками" кормит.

Потом, когда начинаешь давить на него, он тебя просто блокирует и не разговаривает с тобой вообще. В договоре написано, что они за каждый день просрочки 1% должны и 10% от стоимости сумму. На что они нам отвечают, что не будут это все платить", - возмущена Зауре Есенболтаева.

Другая горожанка Зарина Машанло рассказывает, что перечислила фирме 1,4 млн тенге за кровать и зеркала, а после представители компании перестали выходить на связь.

"У них была в подарок двуспальная кровать. Когда они пришли замерять, они нам еще пообещали. В прихожую я хотела зеркало: сейчас в тренде полнолуние. Они сказали: "Все, хорошо. Это тоже вам в подарок". Каменная раковина и также раковина в кухню. И также подсветку под вот эту кухню. С учетом того, что они столько всего пообещали, поэтому я согласилась", - делится Зарина Машанло.

К слову, некоторые клиенты часть мебели все же получили. Сабыржану Курбанову от кухонного гарнитура установили только каркас. После такого монтажа, вспоминает мужчина, в квартире пришлось делать ремонт.

"Сначала привезли каркас, собрали его. Через месяц привезли МДФ, которые фасады. Потом еще через месяц привезли столешницу. Наше дело растянулось примерно на полгода. В ходе работы, когда они мебель устанавливали нам, еще и порвали потолок натяжной. Заказали в прошлом году, переехали в новый дом. Посуду мыли в ванной. Приходилось, потому что кухни не было, мойки не было", - рассказывает Сабыржан Курбанов.

Сейчас офис фирмы по производству мебели опечатан. Владелец компании уверяет: он и сам жертва недобросовестных сотрудников. Предприниматель винит сборщиков, якобы это они безответственно относились к заказам.

"Иногда сборщики "кидают". Связано с личным фактором. По своей жизни я не мог определенное время выходить на работу. Соответственно, когда нет контроля, рабочие не так ответственно относятся к работе. Человеческий фактор тоже не исключается.

То, что опоздание было, – по договору есть штрафные санкции, которые мы должны оплатить. Это мы без проблем оплатим. До конца этого месяца все это закроется", - заверил владелец мебельного цеха Асылан Багдаулет

И все-таки недовольные клиенты обратились в полицию. Оттуда их направили в суд. Юристы поясняют: процесс не быстрый, долг может висеть годами.

"Несмотря на то, что имеются договорные отношения, если в правоохранительную службу обратятся два и более лиц с коллективным заявлением, то в таких случаях регистрируется уголовное дело по факту мошенничества – и полностью проверяют деятельность этой компании, действительно ли они собирались изготовить мебель. Либо эти деньги потратили на свои личные нужды. Будут назначать специальную аудиторскую экспертизу, смотреть передвижения денег", - пояснил юрист Габит Умирбеков.

Возмущенные алматинцы намерены идти до конца. Они уже готовят коллективный иск по рекомендациям юристов.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали про жительницу Уральска, которая заказала кухонный гарнитур стоимостью свыше 1 млн тенге, но осталась недовольна качеством мебели и нарушением сроков. В итоге женщина обратилась в суд.

В Костанайской области тоже женщина заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но оказалась ей недовольна и обратилась с иском к предпринимателю. Суд встал на ее сторону и обязал ИП вернуть ей деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227523-almatincy-shturmovali-ofis-firmy-po-proizvodstvu-mebeli-video/