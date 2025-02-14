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Жительница Уральска заплатила миллион за кухонный гарнитур и осталась недовольна

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Кухонный гарнитур
Кухонная мебель. Иллюстративное фото: Serghei Starus / Getty Images

Жительница Уральска заказала кухонный гарнитур стоимостью свыше 1 млн тенге, но осталась недовольна качеством мебели и нарушением сроков, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины к ТОО о взыскании оплаты и морального вреда рассмотрели в суде №2 Уральска.

Согласно иску между сторонами был заключен договор, где ответчик обязался изготовить и установить кухонный гарнитур.

"Заказчик произвел оплату в размере 1 050 000 тенге, однако ответчик не выполнил обязательства согласно договору надлежащим образом, нарушив сроки договора и предоставив мебель с множеством дефектов", - уточнили в суде.

В досудебном порядке истец обратилась в департамент по защите прав потребителей, где ей порекомендовали идти в суд.

В ходе судебного разбирательства суд провел процедуру урегулирования спора в порядке медиации.

Стороны пришли к соглашению о том, что ТОО обязуется установить мебель должным образом и устранить все недостатки, а также оплатит расходы по оплате услуг представителя в размере 150 тыс. тенге. Соглашение было утверждено определением суда.

Ранее жительница Костанайской области заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но изготовленное изделие не соответствовало дизайн-проекту, а при эксплуатации обнаружились недостатки качества сборки, материалов и фурнитуры. Женщина обратилась с иском к предпринимателю.

А жительница Жамбылской области, увидев рекламу в Instagram, заказала диван за 151 тыс. тенге, но получила мебель другого дизайна и цвета. Требования женщины о возврате средств были проигнорированы предпринимателем. Деньги, а также компенсацию морального вреда она получила через суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220914-zhitelnica-uralska-zaplatila-million-za-kuhonnyy-garnitur-i-ostalas-nedovolna/