Мужчину избили и сбросили с третьего этажа в Шымкенте

В Сети появилась информация об обнаружении тела 77-летнего мужчины со следами избиения и падения с высоты в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

О происшествии, случившемся в ночь на 12 марта на проспекте Кабанбай батыра в Шымкенте, рассказал Telegram-канал "Криминальный Казахстан".

"По предварительной информации, погибший находился в квартире на третьем этаже, где вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. Однако дружеское застолье закончилось конфликтом, потерпевшего избили и выбросили из окна. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в посте.

Как отметили в пресс-службе ДП Шымкента, по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома полицией возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативных мероприятий задержаны и взяты под стражу двое подозреваемых", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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