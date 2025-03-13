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Мужчину избили и сбросили с третьего этажа в Шымкенте

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Бело-красная ограждающая лента
Лента на месте преступления. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy / Getty Images

В Сети появилась информация об обнаружении тела 77-летнего мужчины со следами избиения и падения с высоты в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

О происшествии, случившемся в ночь на 12 марта на проспекте Кабанбай батыра в Шымкенте, рассказал Telegram-канал "Криминальный Казахстан".

"По предварительной информации, погибший находился в квартире на третьем этаже, где вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. Однако дружеское застолье закончилось конфликтом, потерпевшего избили и выбросили из окна. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в посте.

Как отметили в пресс-службе ДП Шымкента, по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома полицией возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативных мероприятий задержаны и взяты под стражу двое подозреваемых", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в селе Карабулак области Жетісу во время застолья произошло убийство матери 6 детей. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.

В Костанае одна женщина погибла от ножевых ранений, другая оказалась в реанимации после совместного распития алкоголя со знакомым. Сотрудники полиции задержали 53-летнего подозреваемого, его поместили в ИВС.

А в Темиртау в результате конфликта от ножевых ранений был убит 44-летний мужчина. Правоохранители задержали подозреваемого в возрасте 27 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227677-muzhchinu-izbili-i-sbrosili-s-tretego-etazha-v-shymkente/