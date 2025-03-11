Одна женщина была убита, другая попала в реанимацию после вечеринки в Костанае

В Костанае одна женщина погибла от ножевых ранений, другая оказалась в реанимации после совместного распития алкоголя со знакомым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 марта в доме на улице Амангелды произошло убийство и покушение на убийство.

"Знакомый в ходе совместного распития спиртного нанес ножевые ранения двум женщинам. Одна скончалась, другая находится в реанимации", - рассказали в ДП Костанайской области.

По факту убийства и покушения на убийство начато досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего подозреваемого, который помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

Вечером 10 марта в Темиртау в результате конфликта от ножевых ранений был убит 44-летний мужчина. 27-летний подозреваемый в преступлении уже задержан и помещен в ИВС.