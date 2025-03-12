Мать 6 детей убили в области Жетісу
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В селе Карабулак во время застолья произошло убийство матери 6 детей. Подозреваемый в преступлении задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
В одном из Instagram-пабликов появилась информация о преступлении. Указывалось, что погибла мать 6 детей.
Убийство многодетной матери во время застолья подтвердили в пресс-службе ДП области Жетісу.
Как рассказали в ведомстве, отдел полиции Ескельдинского района расследует уголовное дело об убийстве, совершенном во время распития спиртных напитков.
"Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции", - рассказали в пресс-службе ДП региона.
Ранее стало известно, что в Костанае одна женщина погибла от ножевых ранений, другая оказалась в реанимации после совместного распития алкоголя со знакомым. Сотрудники полиции задержали 53-летнего подозреваемого, его поместили в ИВС.
А вечером 10 марта в Темиртау в результате конфликта от ножевых ранений был убит 44-летний мужчина. 27-летний подозреваемый в преступлении был задержан и помещен в ИВС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227358-mat-6-detey-ubili-v-oblasti-zhet-su/