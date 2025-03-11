Полицейское оцепление в Темиртау: оказалось, что убили мужчину (видео)

Вечером 10 марта в Темиртау в результате конфликта был убит 44-летний мужчина. Подозреваемый в преступлении уже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

В Сети появилась информация о том, что в Темиртау оцеплен участок по проспекту Металлургов. Об этом написал один из пабликов в Instagram.

В пресс-служба ДП Карагандинской области рассказали подробности происшествия.

Выяснилось, что полиция расследует уголовное дело по факту убийства, произошедшего вечером 10 марта в Темиртау.

Правоохранители задержали подозреваемого мужчину в возрасте 27 лет. Он водворен в изолятор временного содержания.

"По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 44-летним мужчиной, в ходе которого нанес ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали в ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений. По словам матери погибшего, трагедия случилась 20 февраля. Тело юноши нашли только спустя два дня. Его обнаружил местный пастух.