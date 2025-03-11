Опасные знакомства: полиция Алматы предостерегла мужчин от свиданий в квартире

В полиции Алматы обратились к мужчинам с предупреждением о серии преступлений, совершенных по схожему сценарию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, серия преступлений, совершенных по похожему сценарию, показывает, что некоторые сайты знакомств могут быть использованы грабителями.

По данным криминальной полиции Алматы, сейчас в Сети действуют группы преступников, которые используют платформы для своих целей.

Как работает схема

Знакомство с девушкой: женщина заводит знакомство с молодыми парнями, часто создавая образы привлекательных и заинтересованных в отношениях девушек.

Приглашение на встречу: после нескольких переписок и общения онлайн, девушки приглашают парней на встречи, часто в квартиру, где они проводят время вместе.

Приезд подельников: в момент встречи или сразу после нее в квартиру приходят сообщники девушки, которые угрожают парню физической расправой. Это может быть связано с использованием оружия или другими методами давления.

Отбор ценного имущества: под угрозой насилия преступники отбирают у жертвы деньги, телефоны, драгоценности и другие ценные вещи.

Заставляют оформить кредит: чтобы получить доступ к большему количеству денег, преступники заставляют свою жертву взять кредит или перевести деньги на их счета.

"Будьте внимательны и осторожны при знакомстве с людьми в интернете. Не соглашайтесь встречаться в одиночку в незнакомых местах, особенно если вас приглашают на квартиру. Если Вы стали жертвой преступления, немедленно обращайтесь в полицию", - обратились в полиции к мужчинам.

Напомним, в октябре прошлого года в одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере с девушкой. Отмечалось, что грабители ударили молодого человека, после чего забрали мобильный телефон IPhone 11, денежные средства и одежду. Угрожая посетителю гостиницы, злоумышленники потребовали от него указать код доступа от смартфона.

В декабре прошлого года житель Астаны пригласил в гостиницу новую знакомую и остался без телефона за 700 тыс. тенге.

А в феврале этого года в Актобе были задержаны молодые люди, подозреваемые в вымогательстве, среди которых оказалась 19-летняя девушка.

"Сначала девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его в съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, представившиеся якобы сотрудниками правоохранительных органов.

Они начали угрожать потерпевшему и требовать 2 млн тенге, заявив, что он вступил в половую связь с несовершеннолетней против ее воли", - рассказали в МВД.

Также полицейские показали переписку злоумышленников.

"Мы приедем с пацаном. Говори, что он тебя изнасиловал. Ты просишь полмиллиона", - дал указание один из подозреваемых