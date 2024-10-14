Жителя Астаны ограбили в гостинице во время отдыха с девушкой
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В одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере со своей девушкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Одного из подозреваемых еще не задержали.
По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане в одной из гостиниц ограбили 25-летнего местного жителя. Сообщается, что его ограбили, когда он находился в номере со своей девушкой.
"В комнате грабители ударили молодого человека, после чего забрали мобильный телефон IPhone 11, денежные средства и одежду. Угрожая посетителю гостиницы, злоумышленники потребовали от него указать код доступа от смартфона", - рассказали в МВД.
В полиции добавили, что благодаря камерам видеонаблюдения был задержан 41-летний житель города. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Соучастника преступления все еще разыскивают. На данный момент известно, что телефон был сбыт на рынке.
Ранее в Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали.
До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.
Также сообщалось, что 18-летние посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте. Данный момент попал на видео.
Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж - это открытое хищение чужого имущества.
Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, грабеж, совершенный:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте Уголовного кодекса РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174110-zhitelya-astany-ograbili-v-gostinice-vo-vremya-otdyha-s-devushkoy/
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