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Эзотерика

Жителя Астаны ограбили в гостинице во время отдыха с девушкой

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Ограбление в одной из гостиниц Алматы
Подозреваемые. Кадр из видео: Polisia.kz

В одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере со своей девушкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Одного из подозреваемых еще не задержали.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане в одной из гостиниц ограбили 25-летнего местного жителя. Сообщается, что его ограбили, когда он находился в номере со своей девушкой.

"В комнате грабители ударили молодого человека, после чего забрали мобильный телефон IPhone 11, денежные средства и одежду. Угрожая посетителю гостиницы, злоумышленники потребовали от него указать код доступа от смартфона", - рассказали в МВД.

В полиции добавили, что благодаря камерам видеонаблюдения был задержан 41-летний житель города. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Соучастника преступления все еще разыскивают. На данный момент известно, что телефон был сбыт на рынке.

Ранее в Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали.

До этого в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.

Также сообщалось, что 18-летние посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте. Данный момент попал на видео.

Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж - это открытое хищение чужого имущества.

Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174110-zhitelya-astany-ograbili-v-gostinice-vo-vremya-otdyha-s-devushkoy/

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