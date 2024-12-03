Житель Астаны пригласил в гостиницу новую знакомую и остался без телефона за 700 тыс. тенге

Астанчанин обратился в полицию из-за пропажи мобильного телефона, который исчез после времяпрепровождения с новой знакомой в гостинице, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в полицию города с заявлением обратился 39-летний гражданин. По его словам, у него из гостиницы украли мобильный телефон стоимостью более 700 тысяч тенге.

"Выяснилось, что потерпевший в этот день до инцидента познакомился на улице с девушкой. Купив алкогольные напитки в одном из городских магазинов, они сняли номер в ближайшей гостинице.

После совместного распития алкоголя мужчина уснул, а проснувшись, не нашел свой телефон. Собутыльницы также не было в номере. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на фасадах соседних зданий. Вскоре злоумышленница была найдена и задержана. Ею оказалась 29-летняя местная жительница. Похищенный товар она продала скупщику", - рассказали в полиции.

Сообщается, что подозреваемая дала признательные показания. По факту кражи зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года сообщалось, что в одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере с девушкой. Одного из подозреваемых еще не задержали.

В июле текущего года мы писали, что 31-летнего мужчину подозревают в краже телефона у новой знакомой после встречи в гостинице. Тогда молодые люди решили отметить знакомство.

Также сообщалось, что жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Стражи порядка задержали подозреваемого.