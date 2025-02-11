"Говори, что изнасиловал": 2 млн тенге потребовали у актюбинца на свидании в съемной квартире

В Актобе задержаны молодые люди, среди которых оказалась 19-летняя девушка, подозреваемые в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 9 февраля правоохранителями по "горячим следам" задержаны подозреваемые, которые путем обмана и угроз вымогали у 25-летнего актюбинца 2 млн тенге.

В ходе расследования установлено, что среди подозреваемых оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. По данным стражей порядка, они по предварительному сговору подготовили схему вымогательства.

"Сначала девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его в съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, представившиеся якобы сотрудниками правоохранительных органов.

Они начали угрожать потерпевшему и требовать 2 млн тенге, заявив, что он вступил в половую связь с несовершеннолетней против ее воли", - рассказали в МВД.

Также полицейские показали переписку злоумышленников.

"Мы приедем с пацаном. Говори, что он тебя изнасиловал. Ты просишь полмиллиона", - дал указание один из подозреваемых.

"Вы как будете сюда заходить, предупреди, пожалуйста", - ответила девушка.

"Веди себя испуганно. Говори, изнасиловал, я не хотела", - поручил ей парень.

Задержанные признали свою вину, их водворили в ИВС. Ведется досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

В соответствии с ч.2 вышеуказанной статьи вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.