10 актюбинцев не платили долги, а потом быстро нашли деньги

В Актюбинской области 10 алиментщиков под угрозой уголовного наказания быстро нашли деньги и закрыли долги перед своими детьми, передает "Диапазон".

В прокуратуре Актюбинской области рассказали о ситуации по взысканию алиментов. Судя по статистическим данным, алиментщиков-должников наказывать стали строже. Только за прошлый год за неуплату алиментов завели 37 уголовных дел, из них семерых уже осудили. За два месяца этого года еще трое алиментщиков попали под уголовную статью.

Так, житель Актобе задолжал своим детям 2,5 миллиона тенге и два года не хотел платить. Его задержали, судили и приговорили к 1 году ограничения свободы. В прокуратуре отметили, что из 2,5 миллионов тенге большую часть долга он уже погасил.

Еще один интересный момент: из 37 уголовных дел 10 прекратили, так как алиментщики под угрозой уголовного наказания быстро нашли деньги и закрыли долги перед своими детьми. Получается, что уголовное дело - это один из эффективных способов заставить должников платить своим детям алименты.

Ранее стало известно, что предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет. По информации суда, мужчина не выполнял свои обязательства с 2010 года, скрывая свои доходы.

В Шымкенте уклоняющемуся от уплаты алиментов отцу, накопившему долг в 6 млн тенге, назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

А жительница ВКО, мать 7 детей, содержащихся в Центре поддержки детей, нуждающихся в социальных услугах, накопила долг по алиментам свыше 9 млн тенге. В отношении казахстанки возбудили уголовное дело.