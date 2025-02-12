Мать 7 детей накопила долг на 9 млн тенге в ВКО

Жительница ВКО, мать 7 детей, содержащихся в Центре поддержки детей, нуждающихся в социальных услугах, накопила долг по алиментам свыше 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Усть-Каменогорске возбудили дело в отношении женщины, уклоняющейся от уплаты алиментов.

В полицию поступило обращение от директора Центра поддержки детей, нуждающихся в социальных услугах.

"В сообщении указано, что 42-летняя жительница Восточно-Казахстанской области не исполняет судебное решение о взыскании алиментов на содержание ее 7 несовершеннолетних детей, находящихся в центре. Задолженность превысила 9 млн тенге", - рассказали в ДП ВКО.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

В полиции напомнили, что неисполнение обязательств по уплате алиментов влечет за собой не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность.

В соответствии со ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.