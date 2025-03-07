Акмолинец заплатил за масло черного тмина, но обещанное авто так и не получил

Житель Акмолинской области надеялся получить автомобиль в розыгрыше в ТikTok, а в итоге у него попросили почти полмиллиона тенге и оставили ни с чем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неприятная ситуация произошла с жителем Буландынского района после увиденного в приложении ТikTok объявления о розыгрыше автомашины Kia.

Как следует из материалов уголовного дела, увидев заманчивую рекламу в популярном приложении, казахстанец решил связаться с автором страницы.

"Организаторы лжеакции сообщили, что для участия в розыгрыше необходимо приобрести масло черного тмина за 9 400 тенге, а взамен ему дадут купон. Указанную сумму заявитель оплатил через мобильное приложение", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Спустя несколько дней казахстанцу сообщили, что купленный купон оказался выигрышным.

"Но необходимо было внести еще 310 тыс. тенге, чтобы забрать автомобиль. Потерпевший отправил денежные средства, и организаторы акции запросили еще 170 тыс. тенге. После того, как акмолинец попросил прислать фото автомашины, мошенники перестали выходить с ним на связь. Понимая, что стал жертвой аферистов, мужчина написал заявление в полицию", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские призвали граждан к бдительности при участии в разного рода акциях и лотереях, требующих внесения дополнительных денег.

Ранее на заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров выступил за запрет розыгрышей призов в соцсетях. Он объяснил это тем, что в последнее время участились незаконные действия со стороны онлайн-организаторов лотерей.

В Актобе мошенники, пообещавшие мужчине выигрыш в 1,5 млн тенге, выманили у него 350 тысяч тенге. По данному факту начато расследование. В полиции напомнили, что мошенники часто используют схемы, в которых обещают крупные выигрыши или призы, но для получения этих выигрышей требуют предварительные платежи.

В Западно-Казахстанской области несколько человек поверили в сообщения о выигрышах в лотерее, проводимой в Instagram, и лишились денег, надеясь получить призы. Пятеро жителей региона не дождались ни призов, ни возврата средств.