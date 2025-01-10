Актюбинец поверил сообщению о выигрыше 1,5 млн тенге и потерял деньги

В Актобе мошенники, пообещавшие мужчине выигрыш в 1,5 млн тенге, выманили у него 350 тысяч тенге. По данному факту начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Актобе на телефон потерпевшего позвонили через WhatsApp и сообщили, что он выиграл 1,5 млн тенге и для получения необходимо внести комиссию в сумме 25 тысяч тенге.

Мужчина в радости перевел в виде баланса 25 тысяч тенге. Далее в ходе переписки звонивший требовал еще перевести несколькими траншами по 50 тысяч тенге. В итоге потерпевший лишился 350 тысяч тенге.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества начато досудебное расследование, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

В департаменте полиции напомнили, что мошенники часто используют схемы, в которых обещают крупные выигрыши или призы, но для получения этих выигрышей требуют предварительные платежи или комиссии. Как правило, эти деньги не возвращаются, а преступники продолжают требовать все новые переводы.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге.

А в ЗКО несколько человек поверили в сообщения о выигрыше в лотерее, проводимой в Instagram, и лишились денег, надеясь получить призы.

Также жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет.