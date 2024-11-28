Жители ЗКО хотели получить призы, но потеряли деньги

В ЗКО несколько человек поверили в сообщения о выигрыша в лотерее, проводимой в Instagram, и лишились денег, надеясь получить призы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Cyberpol ДП ЗКО задержали жителя Атырауской области, которого подозревают в обмане граждан под видом представителя лотереи.

"Он сообщал жителям, что они выиграли призы, и для получения выигрыша необходимо было перевести денежные средства. Потенциальных жертв он находил в социальной сети Instagram под постами о проведении лотереи", - рассказали в МВД.

В ведомстве показали скриншоты переписки в мессенджере о выигрыше в лотерею.

В результате пострадали пятеро жителей региона. Все они перевели деньги в надежде на получение выигрыша, но так и не дождались ни призов, ни возврата средств.

Общий ущерб составил 140 тыс. тенге. По данному факту начато досудебное расследование.

"Подозреваемый был задержан на территории Уральска и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 17-летнего жителя Астаны подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram. По данным полиции, он путем обмана и злоупотребления доверием выманивал деньги у подписчиков канала. Сумма общего ущерба составила около полумиллиона тенге.

Также 21-летнюю жительницу столицы подозревают в мошенничестве. По информации ДП Астаны, она публиковала объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать средства, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.