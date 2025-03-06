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Зарплату на 300 млн тенге больше положенной получили два бухгалтера в Караганде

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Пустой школьный кабинет
Кабинет в школе. Иллюстративное фото: Vladimir- / Getty Images

В Караганде выявили хищение более 300 миллионов тенге в сфере образования. Под подозрением - бухгалтеры комплекса школа - ясли-сад, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Карагандинской области провела проверку в комплексе школа - ясли-сад на предмет соблюдения бюджетного законодательства.

"В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Кызылорде выявили факт хищения бюджетных средств на сумму 50 млн тенге в центре дополнительного образования. Главного бухгалтера учреждения подозревают в перечислении денег, предназначенных для командировок и заработной платы, на свой личный счет.

А в Актюбинской области двух директоров ДЮСШ подозревают в присвоении более 12 млн тенге, полученных за услуги по аренде спортивных площадок и залов и подлежащих поступлению в бюджет.

В Жамбылской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 350 миллионов тенге со счетов областной детской больницы, на которую была проведена хакерская атака.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226090-zarplatu-na-300-mln-tenge-bolshe-polozhennoy-poluchili-dva-buhgaltera-v-karagande/