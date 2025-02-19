Бухгалтер перечислил на счет 50 млн тенге и попал под статью в Кызылорде

В Кызылорде выявили факт хищения бюджетных денег на сумму 50 млн тенге в центре дополнительного образования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Кызылординской области провела анализ законности и эффективности расходования бюджетных средств.

"По результатам установлено, что главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" незаконно перечислял на личный счет денежные средства в размере 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы", - рассказали в прокуратуре Кызылординской области.

По данному факту прокуратурой региона зарегистрировано уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее бухгалтера детского сада в Актау осудили за то, что она перевела на свои счета более 9 млн тенге бюджетных средств. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев.