Директоров ДЮСШ в Актюбинской области будут судить из-за 12 млн тенге
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В Актюбинской области двух директоров ДЮСШ подозревают в присвоении более 12 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура возбудила два уголовных дела.
"Директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет. Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды", - рассказали в ведомстве.
Уголовные дела расследовались областным департаментом экономических расследований.
10 января следствие окончили, уголовные дела были соединены и для рассмотрения по существу направлены в суд.
Ранее в Кызылорде вынесли приговор директору и главному бухгалтеру детско-юношеской спортивной школы за хищение бюджетных средств на сумму более 21,7 млн тенге с 2018 по 2023 годы. Подсудимые полностью возместили причиненный ущерб. Их приговорили к лишению свободы.
А в области Жетісу огласили приговор директору школы, обвиняемой в присвоении денег с помощью устроенной на работу в учебное заведение родственницы. Государству был причинен материальный ущерба на сумму 190 тыс. тенге. Директору школы предстоит выплатить штраф в размере 1,9 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222321-direktorov-dyussh-v-aktyubinskoy-oblasti-budut-sudit-iz-za-12-mln-tenge/