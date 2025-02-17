350 млн тенге пропали со счета больницы после хакерской атаки на юге Казахстана

В Жамбылской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 350 миллионов тенге со счетов областной детской больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу была проведена хакерская атака, в результате которой с ее счетов похитили 350 млн тенге.

По данному факту сотрудниками полиции было начато досудебное расследование.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения.

"Похищенные денежные средства в размере 305 миллионов тенге возвращены на счета больницы", - отметили в ДП Жамбылской области.

Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела передали в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

В прошлом году стало известно, что в Караганде фирма потеряла 63 млн тенге из-за хакерской атаки. Полицейские задержали подозреваемого - 26-летнего мужчину. По информации МВД, он дал признательные показания, а также установлена его причастность к аналогичным преступлениям.

Осенью 2024 года официальный сайт Комитета государственных доходов Минфина РК взломали хакеры. Казахстанцам были временно недоступны некоторые сервисы. Ответственность взяла на себя хакерская группировка, именующая себя "цифровой турецкой мусульманской армией".