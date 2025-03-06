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В Алматы задержали экс-начальника колонии

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Қазақ тілінде оқу
Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы задержали экс-начальника учреждения минимальной безопасности №13, проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС.

В Telegram-канале EgovPress опубликовали информацию о задержании начальника учреждения минимальной безопасности №13 ДУИС по городу Алматы. В сообщении было указано, что задержание произошло прямо в служебном кабинете.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы РК корреспонденту NUR.KZ прокомментировали информацию о задержании.

"Данное лицо на момент задержания не являлось сотрудником органов внутренних дел. В отношении его компетентными органами проводится досудебное расследование.

Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование", - сказано в сообщении КУИС.

В прошлом месяце в Сети появилась информация якобы о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области. Ее прокомментировали в ДУИС региона.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела были начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвинили в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО. Приговором суда мужчине назначили штраф в размере 45 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225964-v-almaty-zaderzhali-eks-nachalnika-kolonii/