"Снял госномер и нарушал ПДД": астанчанина привлекли к ответственности сразу по 12 статьям (видео)

В Астане задержан 21-летний злостный нарушитель ПДД, который, сняв госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы, нарушая все правила, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны в Telegram-канале, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено грубое нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля Toyota.

"В течение одного вечера на дорогах столицы он снял государственные номерные знаки, после чего неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам на переходе, игнорировал дорожные знаки.

В результате проведенных розыскных мероприятий 21-летний водитель был установлен и привлечен к ответственности сразу по 12 статьям административного кодекса", - сообщили в ведомстве.

Автомобиль нарушителя был водворен на коммунальную стоянку.

Ранее в Астане полицейские остановили автомобиль и выяснили, что его владелец имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест ЧСИ на авто.

А в конце января в Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". Его автомобиль забрали на штрафстоянку.

Недавно полицейские в Алматы обратились к казахстанцам, отмечая, что некоторые водители все чаще сознательно нарушают правила дорожного движения, стремясь к хайпу в соцсетях.