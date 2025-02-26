Автомобиль должника с задолженностью более 19,5 млн тенге задержали в Астане

В Астане полицейские остановили автомобиль и выяснили, что его владелец имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест ЧСИ на авто, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, на улице Сарайшык сотрудники полиции остановили автомобиль марки TANK под управлением 34-летнего водителя.

В ходе проверки по базе данных "Коргау" было установлено, что гражданин имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест на транспортное средство частными судебными исполнителями. В соответствии с законодательством, автомобиль задержан и водворен на коммунальную стоянку.

Начальник управления местной полицейской службы Ержан Адильбеков отметил, что использование современных систем мониторинга позволяет эффективно выявлять нарушителей и своевременно принимать меры.

"Мы продолжаем работу по обеспечению правопорядка и призываем граждан своевременно выполнять свои финансовые обязательства, чтобы избежать подобных ситуаций", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в области Ұлытау мужчину признали банкротом - просрочка по долгу у него превысила 4 тыс. дней. В счет долга реализовали его автомобиль.

В конце января в Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". Его автомобиль забрали на штрафстоянку.

А в Туркестанской области у владельца автомобиля Lexus обнаружили задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге, из-за которой его машину забрали на штрафстоянку. Мужчине разъяснили необходимость своевременной уплаты долгов.

Также в Караганде полицейские арестовали автомобили должников, не плативших алименты, и направили их на штрафстоянку, где они будут находиться до полной выплаты задолженности. Сумма долга водителей достигла десятков миллионов тенге.