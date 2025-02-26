Автомобиль должника с задолженностью более 19,5 млн тенге задержали в Астане
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В Астане полицейские остановили автомобиль и выяснили, что его владелец имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест ЧСИ на авто, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, на улице Сарайшык сотрудники полиции остановили автомобиль марки TANK под управлением 34-летнего водителя.
В ходе проверки по базе данных "Коргау" было установлено, что гражданин имеет задолженность на сумму более 19,5 млн тенге и арест на транспортное средство частными судебными исполнителями. В соответствии с законодательством, автомобиль задержан и водворен на коммунальную стоянку.
Начальник управления местной полицейской службы Ержан Адильбеков отметил, что использование современных систем мониторинга позволяет эффективно выявлять нарушителей и своевременно принимать меры.
"Мы продолжаем работу по обеспечению правопорядка и призываем граждан своевременно выполнять свои финансовые обязательства, чтобы избежать подобных ситуаций", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что в области Ұлытау мужчину признали банкротом - просрочка по долгу у него превысила 4 тыс. дней. В счет долга реализовали его автомобиль.
В конце января в Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". Его автомобиль забрали на штрафстоянку.
А в Туркестанской области у владельца автомобиля Lexus обнаружили задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге, из-за которой его машину забрали на штрафстоянку. Мужчине разъяснили необходимость своевременной уплаты долгов.
Также в Караганде полицейские арестовали автомобили должников, не плативших алименты, и направили их на штрафстоянку, где они будут находиться до полной выплаты задолженности. Сумма долга водителей достигла десятков миллионов тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223894-avtomobil-dolzhnika-s-zadolzhennostyu-bolee-19-5-mln-tenge-zaderzhali-v-astane/