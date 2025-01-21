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Казахстанец задолжал 30 млн тенге и остался без Lexus

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Автомобиль забрали на штрафстоянку в Шымкенте
Lexus остановили в Шымкенте. Фото: polisia.kz

В Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". Его автомобиль забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инспекторы Центра оперативного управления получили через программу "Коргау" информацию о движущемся на улицах города должнике. За автовладельцем числилась задолженность свыше 30 млн тенге.

На задержание иномарки дежурные ориентировали патрульных полицейских.

"Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его авто водворили на штрафстоянку", - отметили в МВД.

Приложением "Коргау" стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами.

Программа также позволяет работать с "группой риска", то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.

Ранее в Туркестанской области у владельца автомобиля Lexus обнаружили задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге, из-за которой его машину забрали на штрафстоянку. Мужчине разъяснили необходимость своевременной уплаты долгов.

А в Караганде полицейские арестовали автомобили должников, не плативших алименты, и направили их на штрафстоянку, где они будут находиться до полной выплаты задолженности. Сумма долга водителей достигла десятков миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213538-kazahstanec-zadolzhal-30-mln-tenge-i-ostalsya-bez-lexus/

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