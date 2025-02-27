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"Совершают правонарушения и хвастаются в соцсетях": к любителям хайпа обратилась полиция Алматы

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские в Алматы обратились к казахстанцам, отмечая, что некоторые водители все чаще сознательно нарушают правила дорожного движения, стремясь к хайпу в соцсетях, передает NUR.KZ.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в минувшем году на дорогах Алматы зарегистрировано 6 785 ДТП, в результате которых 105 человек погибли, а еще 7 370 получили травмы.

"Большая часть аварий происходит из-за недисциплинированности и отсутствия водительской культуры у некоторых автолюбителей, которые не только совершают серьезные правонарушения, но и хвастаются своими действиями в социальных сетях", - отмечается в публикации.

В связи с чем правоохранители обратились к казахстанцам.

"Уважаемые водители и участники дорожного движения! Министерство внутренних дел продолжает активную работу по укреплению принципа "Закон и Порядок" и обеспечению безопасности на дорогах. Мы обращаемся к вам с важным сообщением.

В последнее время наблюдается тревожная тенденция, когда некоторые водители сознательно нарушают правила дорожного движения, стремясь к хайпу и привлечению внимания в соцсетях.

Такое поведение не только угрожает безопасности, но и создает серьезные риски для всех участников дорожного движения.

Напоминаем, что нарушение правил дорожного движения - это не шутка. За такие действия предусмотрена административная ответственность, и все нарушители будут привлекаться к ней в строгом соответствии с Законом.

Безопасность на дорогах - это наша общая ответственность! Призываем всех водителей проявлять сознательность, уважение к нормам Закона и другим участникам движения. Давайте вместе сделаем наши дороги безопаснее! Берегите себя и окружающих!" - призвал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Напомним, несколько дней назад в Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто.

До этого в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224197-sovershayut-pravonarusheniya-i-hvastayutsya-v-socsetyah-k-lyubitelyam-haypa-obratilas-policiya-almaty/