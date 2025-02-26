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Россиян с SIM-box и тысячами SIM-карт задержали в Астане (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: ДП на транспорте

Транспортные полицейские заявили о ликвидации сети интернет-мошенников в Астане - у них нашли специальное оборудование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Сотрудники по противодействию киберпреступности департамента полиции на транспорте МВД РК совместно с Главной транспортной прокуратурой, при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и КНБ РК, в Астане задержали двоих граждан Российской Федерации.

Задержанные россияне могут быть причастны к незаконным манипуляциям с мобильной связью.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты два устройства SIM-box, которые предназначены для регистрации виртуальных абонентских номеров. Предполагается, что они использовались для совершения интернет мошенничества на территории Казахстана.

Также изъяты более двух тыс. SIM-карт казахстанских мобильных операторов, ноутбуки, роутеры, маршрутизаторы, позволяющее скрывать реальное местоположение пользователей.

По данному факту в департаменте полиции на транспорте возбуждены уголовные дела.

Напомним, в декабре минувшего года в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства SIM-boх, на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Также в конце 2024 года сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с группой "Киберпол" департамента полиции города Алматы выявлено использование незаконного оборудования SIM-box. Задержанный иностранец заявил, что нашел работу через Telegram и приехал в Алматы с этим оборудованием.

А в январе в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан. В съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223905-rossiyan-s-sim-box-zaderzhali-v-astane/