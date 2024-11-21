Авто забрали у женщины и двух мужчин из-за миллионных долгов по алиментам в Караганде

В Караганде полицейские арестовали автомобили должников, не плативших алименты, и направили их на штрафстоянку. Сумма задолженности водителей достигла десятков миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 20 ноября в Караганде патрульные полицейские совместно с судебным исполнителем находились на маршруте.

С помощью автоматизированной системы “Қорғау - Опасный водитель” на улицах города были установлены три транспортных средства, водители которых имели значительные задолженности по выплате алиментов.

Так, 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Kia, оказался злостным неплательщиком, накопившим долг на сумму 13 млн тенге. А 40-летний водитель автомобиля Toyota имел задолженность по алиментам на сумму 5 млн тенге. Аналогичную сумму задолжала своим детям 34-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля.

Во всех случаях на выявленные транспортные средства должников ранее судом наложены аресты, однако они продолжали ими управлять. В настоящее время автомобили правонарушителей помещены на штрафстоянку, где они будут находиться до полной выплаты задолженности.

Ранее депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Отметим, что согласно положениям Кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.