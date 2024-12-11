Казахстанец остался без Lexus из-за долга в 85 млн тенге

В Туркестанской области у владельца автомобиля Lexus обнаружили долг в 85 млн тенге, из-за которого его машину забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, во время несения службы патрульные полицейские получили сигнал через программу "Корғау - опасный водитель" об автомобиле Lexus, за которым числится неоплаченная задолженность.

"Стражи порядка остановили это авто на трассе Шымкент - Самара и выяснили, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге", - отметили в МВД.

Автомобиль поместили на штрафстоянку. Полицейские также разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.

Ранее в Туркестане полицейские выявили водителя, на котором числилась задолженность в 4 млн тенге, но тот попытался скрыться. В результате оперативно принятых мер стражи порядка остановили автомобиль и водворили его на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.

А в Караганде полицейские арестовали автомобили должников, не плативших алименты. Сумма задолженности водителей достигла десятков миллионов тенге. Автомобили правонарушителей поместили на штрафстоянку, где они будут находиться до полной выплаты задолженности.