Казахстанку лишили свободы за то, что она не ночевала дома и не вышла на работу

Жительницу Сатпаева лишили свободы из-за нарушения порядка и условий отбывания наказания - она не ночевала дома и не вышла на работу по направлению, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации города в отношении осужденной, нарушившей порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, рассмотрел Сатпаевский городской суд.

20 ноября 2024 года приговором Сатпаевского городского суда женщину осудили за совершение кражи к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Она была обязана исполнять возложенные судом обязанности, выполнять требования службы пробации, а также являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы.

"Однако осужденная, будучи предупреждена о последствиях нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы, не оправдав оказанное судом доверие, злостно уклонилась от отбывания ограничения свободы, а именно: неоднократно не явилась в службу пробации города в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы, в ночное время отсутствовала дома, кроме того, не вышла на работу по направлению уполномоченного органа", - установил суд.

Прокурор просил удовлетворить представление в связи со злостным уклонением осужденной от отбывания наказания.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.44 УК в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Осужденная просила суд дать ей еще один шанс и отказать в удовлетворении представления. Однако постановлением суда от 19 февраля этого года неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы ей заменили на лишение свободы.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее жителю Бостандыкского района Алматы заменили ограничение свободы на лишение в результате проведения в городе ОПМ "Профилактический контроль" и проверки осужденных по месту жительства. Также полицейские вынесли 24 предупреждения.

В Карагандинской области осужденной заменили наказание с ограничения свободы на лишение свободы за нарушение порядка условий отбывания наказания.

Также в Темиртау мужчину из-за двух нарушений отправили в колонию. Ему заменили срок ограничения свободы на 3 года и почти 8 месяцев лишения свободы за нарушения условий отбывания наказания.