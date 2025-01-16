Алматинцу в рамках ОПМ заменили ограничение свободы на лишение

В Алматы сотрудники ДУИС совместно с участковыми проверяют осужденных по месту жительства. Одному из них ограничение свободы заменено на лишение, аналогичные случаи направлены в суд, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Алматы, в городе проводится оперативно- профилактическое мероприятие "Профилактический контроль".

Отделом службы пробации Бостандыкского района ДУИС по Алматы совместно с участковыми инспекторами полиции ОМПС УП Бостандыского района проверены по месту жительства лица, состоящие на учете службы пробации.

В ходе проверки дополнительно проводятся профилактические беседы о недопущении уголовных правонарушений, повторно разъяснены порядок и условия отбывания наказания, а также ответственность за уклонение от контроля службы пробации.

"С начала проведения ОПМ "Профилактический контроль" в Алматы проверено 237 осужденных по месту жительства и вынесено 24 предупреждения о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

Кроме того, судом в отношении осужденного В., состоящего на учете службы пробации Бостандыкского района Алматы, вынесено постановление о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

Также 4 материала направлены в суд №2 Бостандыского района Алматы о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы, 2 - на продление срока пробационного контроля", - сообщает ведомство.