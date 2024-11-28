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Женщине заменили условный срок на реальный в Карагандинской области

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Заседание
Заседание. Фото: instagram.com/duis_karaganda

В Нуринском районе Карагандинской области осужденной заменили наказание с ограничения свободы на лишение свободы за нарушение порядка условий отбывания наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в службе пробации Нуринского района Карагандинской области состоит на учете осужденная женщина, которая нарушила порядок условий отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Служба пробации направила представление в Нуринский районный суд о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

"21 ноября 2024 года представление было удовлетворено", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчине заменили условный срок на реальный из-за неоднократных нарушений условий пробационного режима. До этого приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Помимо этого, в Костанайской области двум осужденным за незаконную предпринимательскую деятельность, заработавшим на двоих 7 млрд тенге, пересмотрели приговоры. В связи с нарушениями пробационного периода условный срок заменен на реальный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193638-zhenshchine-zamenili-uslovnyy-srok-na-realnyy-v-karagandinskoy-oblasti/

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