Женщине заменили условный срок на реальный в Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области осужденной заменили наказание с ограничения свободы на лишение свободы за нарушение порядка условий отбывания наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в службе пробации Нуринского района Карагандинской области состоит на учете осужденная женщина, которая нарушила порядок условий отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Служба пробации направила представление в Нуринский районный суд о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

"21 ноября 2024 года представление было удовлетворено", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчине заменили условный срок на реальный из-за неоднократных нарушений условий пробационного режима. До этого приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Помимо этого, в Костанайской области двум осужденным за незаконную предпринимательскую деятельность, заработавшим на двоих 7 млрд тенге, пересмотрели приговоры. В связи с нарушениями пробационного периода условный срок заменен на реальный.