Мужчину из-за двух нарушений отправили в колонию в Темиртау
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В Темиртау осужденному заменили срок ограничения свободы на 3 года 7 месяцев 20 дней лишения свободы за нарушения условий отбывания наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 24 декабря текущего года под председательством судьи Темиртауского городского суда состоялся судебный процесс в отношении осужденного о замене неотбытого срока ограничения свободы лишением свободы.
Осужденный злостно нарушал порядок и условия отбывания наказания, имел 2 нарушения.
Постановлением Темиртауского городского суда заменен неотбытый срок ограничения свободы на лишение свободы на 3 года 7 месяцев 20 дней с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области из-за нарушения пробационного контроля изменили наказание осужденному за неуплату алиментов. Мужчину лишили свободы.
Помимо этого, в Нуринском районе Карагандинской области осужденной заменили наказание с ограничения свободы на лишение свободы за нарушение порядка и условий отбывания наказания.
Также в Акмолинской области за незаконное снятие электронного средства слежения осужденному заменили наказание на лишение свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206112-muzhchinu-iz-za-dvuh-narusheniy-otpravili-v-koloniyu-v-temirtau/