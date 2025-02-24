На сотрудников СОБР напали в Алматы (видео)

В соцсетях появилась информация, что в Алматы пьяные мужчины напали на сотрудников СОБР. В полиции прокомментировали пост, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился на Instagram-странице krisp_almaty.

По данным автора поста, 22 февраля рано утром на проспекте Назарбаева в Алматы трое пьяных мужчин напали на сотрудников СОБР, находившихся на дежурстве.

"Сотрудники получили вызов о неадекватном поведении агрессивных мужчин, и, несмотря на проявленную агрессию, служащие СОБР не применили физическую силу, демонстрируя высокий уровень профессионализма и ответственность", - говорится в посте.

При этом, автор поста отмечает, что нападавшие заявляли о наличии связей в правоохранительных органах.

"А их транспортные средства - Toyota Land Cruiser 300 - указывают на финансовую состоятельность и возможное влияние дебоширов", - считает автор поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что уже приняли меры.

"Правонарушители задержаны и привлечены к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, а также неподчинение законным требованиям сотрудников полиции", - прокомментировали в полиции.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (19,6 тыс. тенге).

В соответствии со статьей 434 КоАП, мелкое хулиганство, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф 20 МРП (78,6 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

А согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа влечет штраф в размере 30 МРП (118 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в январе сообщалось, что на сотрудников СОБР напали в Астане. По словам очевидцев, несколько парней подъехали к зданию ЕРОП в столице, якобы напали на сотрудников полиции СОБР, причинив им телесные повреждения, и уехали. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

До этого нападение на полицейских попало на видео в ЗКО. По подозрению в преступлении задержали водителя под наркотиками и 16-летнего пассажира.

А в Павлодаре в одной из квартир на участкового набросились с кулаками. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, но лишился документов, а после вызвал подмогу. Обвиняемые в нападении предстали перед судом.