Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли убитым

В Павлодаре в результате ОПМ найдено тело ранее пропавшего без вести жителя города. Возбуждено дело по статье "убийство", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодара, в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело ранее без вести пропавшего жителя города.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - информируют правоохранители и просят всех, кому известно что-либо по ситуации, сообщить в ДП.

Добавим, недавно сообщалось, что в области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома.

Ранее в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве в ходе ссоры на почве совместного распития алкоголя подозревают ее 42-летнего сожителя. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника. Одного из подростков посчитали инициатором преступления и приговорили к 11 годам лишения свободы, другого - к 9 годам.