Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли убитым

Опубликовано:

Полицейские авто
Автомобили полиции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре в результате ОПМ найдено тело ранее пропавшего без вести жителя города. Возбуждено дело по статье "убийство", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Павлодара, в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено тело ранее без вести пропавшего жителя города.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - информируют правоохранители и просят всех, кому известно что-либо по ситуации, сообщить в ДП.

Добавим, недавно сообщалось, что в области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома.

Ранее в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве в ходе ссоры на почве совместного распития алкоголя подозревают ее 42-летнего сожителя. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника. Одного из подростков посчитали инициатором преступления и приговорили к 11 годам лишения свободы, другого - к 9 годам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223066-propavshego-v-pavlodare-muzhchinu-nashli-ubitym/